Цена Xiaomi 12 — не так уж и дорого, от $580
Уже названа стоимость.
Портал Gizmochina назвал стоимость смартфона Xiaomi 12. Утверждается, что базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в $580. За версию с тем же объемом ОЗУ и накопителем на 256 ГБ придется заплатить уже $630. Наконец, топовая версия на 12/256 ГБ оценивается в $690.
Да, Xiaomi 12 значительно дешевле, чем просили за Xiaomi Mi 11 на старте продаж.
Также на опубликованном постере раскрываются ключевые параметры девайса. Смартфон получит:
- 120-герцовый 6,28 дюйма, sAMOLED, 120 Гц, HDR10+, 10 бит, Dolby Vision.
- Весит новинка 180 г.
- Топовый Snapdragon 8 Gen 1 в качестве аппаратной основы.
- Батарея на 4500 мА*ч с 67-ваттной зарядкой.
- Беспроводная 30-ваттная.
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