Цена Xiaomi 12 — не так уж и дорого, от $580

Уже названа стоимость.

Портал Gizmochina назвал стоимость смартфона Xiaomi 12. Утверждается, что базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в $580. За версию с тем же объемом ОЗУ и накопителем на 256 ГБ придется заплатить уже $630. Наконец, топовая версия на 12/256 ГБ оценивается в $690.

Да, Xiaomi 12 значительно дешевле, чем просили за Xiaomi Mi 11 на старте продаж.

Также на опубликованном постере раскрываются ключевые параметры девайса. Смартфон получит:

120-герцовый 6,28 дюйма, sAMOLED, 120 Гц, HDR10+, 10 бит, Dolby Vision.

Весит новинка 180 г.

Топовый Snapdragon 8 Gen 1 в качестве аппаратной основы.

Батарея на 4500 мА*ч с 67-ваттной зарядкой.

Беспроводная 30-ваттная.

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