Цены на смартфоны в России вырастут на 15% в 2022 году

Брать сейчас?

«Известия» и Lenta, сославшись на источники из крупных торговых сетей, пишут, что цены на смартфоны в следующем году вырастут. Значительно! На 15% или даже 17%.

Почему? Во всем виноват злополучный COVID-19. Эксперты Mobile Research Group пишут о дефиците компонентов, проблемах с логистикой и перебоях с поставками в цепочках поставщиков.

Что делать? Брать новый смартфон прямо сейчас? Вероятно. Если планируете, то покупку лучше не откладывать.

К слову, в РФ и в 2021-м наблюдался рост цен на смартфоны. Так, даже старенький Айфон XR подорожал в среднем на 8%. Такой же рост цены наблюдался и на базовый Айфон 11.

Что почитать в субботу?

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