Цены Meizu 18 и Meizu 18 Pro — вы уже можете купить их на AliExpress

Флагманы уже можно купить в России.

На AliExpress стартовали глобальные продажи смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Их уже можно заказать в том числе и в Россию. Это топовые девайсы с флагманскими параметрами.

А еще — со стильным дизайном и крутыми камерами.

У Meizu 18 внутри находится SoC Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Смартфон получил 6,23-дюймовый SAMOLED-дисплей с разрешением 3200 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера тройная, с датчиками на 64+16+8 МП. Селфи-камера здесь 32-мегапиксельная. Емкость батареи составляет 4000 мА*ч. Есть быстрая зарядка на 36 Вт .

У прошки 6,7-дюймовый экран с тем же разрешением и такой же частотой обновления. Камера тут с 3-кратным оптическим зумом. Батарея больше, на 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки равна 40 Вт.

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