Цены на HONOR 50 и HONOR 50 Lite в России
Уже раскрыты!
Порталы IXBT и Mobiletelefon раскрывают стоимость смартфонов HONOR 50 и HONOR 50 Lite на российском рынке. Устройства, напомним, будут представлены 9 ноября.
Итак, цены следующие:
- Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 40 тысяч рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 45 тысяч рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 50 тысяч рублей.
- Базовый HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 22 тысячи рублей.
Что приятно, в Европе цены выше!
А где HONOR 50 Pro? Почему-то ценник на топовый HONOR 50 раскрывать не стали.
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