Цены на HONOR 50 и HONOR 50 Lite в России

Уже раскрыты!

Порталы IXBT и Mobiletelefon раскрывают стоимость смартфонов HONOR 50 и HONOR 50 Lite на российском рынке. Устройства, напомним, будут представлены 9 ноября.

Итак, цены следующие:

Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 40 тысяч рублей.

Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 45 тысяч рублей.

Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 50 тысяч рублей.

Базовый HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 22 тысячи рублей.

Что приятно, в Европе цены выше!

А где HONOR 50 Pro? Почему-то ценник на топовый HONOR 50 раскрывать не стали.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)