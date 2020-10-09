Цены на iPhone 12 в Европе неприятно удивят — ощутимо дороже, чем в США

Очень дорого!

Портал LetsGoDigital, сославшись на собственные источники, назвал стоимость смартфонов серии iPhone 12 в Европе. Увы, но в ЕС новые айфоны окажутся ощутимо дороже, чем у себя на родине в США.

С примерами цен на базовые версии всех айфонов вы можете ознакомиться ниже:

Компактный iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем и накопителем на 64 ГБ — 810 евро;

Базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном и 64 ГБ флэш-памяти — 860 евро;

Премиальный iPhone 12 Pro с накопителем на 128 ГБ — 1160 евро;

Флагманский 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 1260 евро.

Сравним с ценами в США:

iPhone 12 Mini с 64 ГБ флэш-памяти — 649 долларов;

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти — 749 долларов;

iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти — 999 долларов;

iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 1099 долларов.

Кроме того, дизайнер Джермейн Смит (Jermaine Smit) создал и показал качественные рендеры топового iPhone 12 Pro Max.

Выглядит устройство стильно и дорого.

Презентация смартфонов серии iPhone 12, напомним, состоится 13 октября. В этот день нам покажут компактный iPhone 12 Mini, iPhone 12, а также премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: LetsGoDigital

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