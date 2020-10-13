Цены на iPhone 12 в России

Называем стоимость всех iPhone 12.

13 октября 2020 года состоялась презентация смартфонов серии iPhone 12 — iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем, iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым экраном, а также премиальных 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max.

Все они получили OLED-дисплеи, 5-нм чипсеты A14 Bionic и 5G-модемы. Но наших читателей наверняка интересует, а сколько они стоят у нас, в России. Рассказываем.

Цена iPhone 12 в России

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти — 79 990 рублей;

iPhone 12 с 128 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей;

iPhone 12 с 256 ГБ флэш-памяти — 94 990 рублей.

Цена iPhone 12 Mini в России

iPhone 12 Mini с 64 ГБ флэш-памяти — 69 990 рублей ;

iPhone 12 Mini с 128 ГБ флэш-памяти — 74 990 рублей;

iPhone 12 Mini с 256 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей.

Цена iPhone 12 Pro в России

iPhone 12 Pro с 128 ГБ флэш-памяти — 99 990 рублей;

iPhone 12 Pro с 256 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;

iPhone 12 Pro с 512 ГБ флэш-памяти — 129 990 рублей.

Цена iPhone 12 Pro Max в России

iPhone 12 Pro Max с 128 ГБ флэш-памяти — 109 990 рублей;

iPhone 12 Pro Max с 256 ГБ флэш-памяти — 119 990 рублей;

iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ флэш-памяти — 139 990 рублей.

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