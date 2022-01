Цены на Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra не будут выше, чем на Galaxy S21, S21+ и S22 Ultra

Хорошие новости.

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт заявил, что стоимости смартфонов линейки Samsung Galaxy S22 будет соответствовать серии Galaxy S21 на старте продаж. Дорожать на $100 устройства не станут, как предполагалось ранее.

Какие цены в Европе?

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.

Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz

— Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022