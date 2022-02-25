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Цены на серию iPhone 12 и iPhone 13 выросли в России на 30% — что дальше?

25 Фев, 2022

Цены на серию iPhone 12 и iPhone 13 выросли в России на 30% — что дальше?

Вот такая вот история.

Вчера в социальных сетях начали появляться фотографии из российских магазинов сети DNS. На этих снимках — новые цены на актуальные айфоны, умные часы, беспроводные наушники и планшеты Apple. И они пугают… Дело в том, что устройства подорожали примерно на 30%! Так, например, за базовый iPhone 13 mini теперь просят 91 тысячу рублей вместо 70 тысяч ранее.

Примеры цен на другие девайсы купертиновцев? Пожалуйста:

  • Айфон 13 на 128 ГБ — 104 тысячи рублей вместо 80 тысяч.
  • Айфон 12 — от 85 тысяч рублей вместо 65 тысяч.
  • Айфон 11 — от 65 тысяч рублей вместо 50 тысяч.
  • Умные часы Apple Watch Series 7 — от 52 тысяч рублей вместо 39,5 тысяч.
  • Умные часы Apple Watch SE — от 32,5 тысяч рублей вместо 28 тысяч.
  • Беспроводные наушники AirPods 3 — от 21,450 тысяч рублей 16,5 тысяч.

По словам основателя и главы DNS Дмитрия Алексеева, такие цены связаны с дефицитом товара. Спрос вчера, после обвала курса рубля, был ажиотажным. Сайт работал со сбоями. И это сказалось на стоимости девайсов.

Дальше рост цен вполне может продолжиться, отметил господин Алексеев. Он также не знает, что будет с поставками товаров в дальнейшем. По его мнению, ситуация развивается по катастрофическому сценарию.

Другие ритейлеры пока хранят молчание.

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1 Комментарий

  1. Gorynych5:
    25.02.2022 в 13:34

    Угу, а потом на вторичке всплывут сотни тысяч «просроченных» новых айфонов, которые нахапали не потому, нужен был, а «пока не началось». Та же истерия, как с гречкой.

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