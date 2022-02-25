Цены на серию iPhone 12 и iPhone 13 выросли в России на 30% — что дальше?
Вот такая вот история.
Вчера в социальных сетях начали появляться фотографии из российских магазинов сети DNS. На этих снимках — новые цены на актуальные айфоны, умные часы, беспроводные наушники и планшеты Apple. И они пугают… Дело в том, что устройства подорожали примерно на 30%! Так, например, за базовый iPhone 13 mini теперь просят 91 тысячу рублей вместо 70 тысяч ранее.
Примеры цен на другие девайсы купертиновцев? Пожалуйста:
- Айфон 13 на 128 ГБ — 104 тысячи рублей вместо 80 тысяч.
- Айфон 12 — от 85 тысяч рублей вместо 65 тысяч.
- Айфон 11 — от 65 тысяч рублей вместо 50 тысяч.
- Умные часы Apple Watch Series 7 — от 52 тысяч рублей вместо 39,5 тысяч.
- Умные часы Apple Watch SE — от 32,5 тысяч рублей вместо 28 тысяч.
- Беспроводные наушники AirPods 3 — от 21,450 тысяч рублей 16,5 тысяч.
По словам основателя и главы DNS Дмитрия Алексеева, такие цены связаны с дефицитом товара. Спрос вчера, после обвала курса рубля, был ажиотажным. Сайт работал со сбоями. И это сказалось на стоимости девайсов.
Дальше рост цен вполне может продолжиться, отметил господин Алексеев. Он также не знает, что будет с поставками товаров в дальнейшем. По его мнению, ситуация развивается по катастрофическому сценарию.
Россия, вперед!
Ритейлеры начали переклеивать ценники с учетом «укрепившегося» рубля, цены на айфоны в DNS выросли почти на 30% pic.twitter.com/DOEMRCmSXh
— типичное Иваново (@AA_Sergeev) February 24, 2022
Другие ритейлеры пока хранят молчание.
В связи с этим рекомендуем прочитать следующее:
- Сколько будут стоить iPhone, iPad, Apple Watch Series и Mac в 2022 году — война, санкции, падение курса рубля
- Санкции со стороны США и ЕС: iPhone превратится в кирпич, Windows перестанет работать?
- Доля Apple на рынке РФ упадет на 80%, если будут приняты санкции США
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Угу, а потом на вторичке всплывут сотни тысяч «просроченных» новых айфонов, которые нахапали не потому, нужен был, а «пока не началось». Та же истерия, как с гречкой.