Цены Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra — пока для Европы

Называем.

Популярный портал PhoneArena, сославшись на известного инсайдера, назвал цены на все смартфоны линейки Galaxy S22. Пока что для Европы, но мы для вас переведем ценник в рубли.

Итак, поехали.

Самсунг Гэлэкси S22 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 912 евро ( 79 000 рублей )

) Самсунг Гэлэкси S22 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 963 евро ( 83 700 рублей )

) Самсунг Гэлэкси S22 Плюс с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 1119 евро ( 97 200 рублей )

) Самсунг Гэлэкси S22 Плюс с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 1170 евро ( 101 700 рублей )

) Самсунг Гэлэкси S22 Ультра с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 1544 евро: 1430 евро ( 124 300 рублей )

) Самсунг Гэлэкси S22 Ультра с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ: 1544 евро ( 134 000 рублей )

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