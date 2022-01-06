Цены Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra — пока для Европы
Называем.
Популярный портал PhoneArena, сославшись на известного инсайдера, назвал цены на все смартфоны линейки Galaxy S22. Пока что для Европы, но мы для вас переведем ценник в рубли.
Итак, поехали.
- Самсунг Гэлэкси S22 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 912 евро (79 000 рублей)
- Самсунг Гэлэкси S22 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 963 евро (83 700 рублей)
- Самсунг Гэлэкси S22 Плюс с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ: 1119 евро (97 200 рублей)
- Самсунг Гэлэкси S22 Плюс с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 1170 евро (101 700 рублей)
- Самсунг Гэлэкси S22 Ультра с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ: 1544 евро: 1430 евро (124 300 рублей)
- Самсунг Гэлэкси S22 Ультра с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ: 1544 евро (134 000 рублей)
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