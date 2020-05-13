Цены в три раза ниже. «Победа» возобновляет продажи авиабилетов

Уже с 14 мая.

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении продаж авиабилетов с 14 мая. Средний тариф грядущего сезона будет в три раза ниже по сравнению со средним тарифом 2019 года, сообщили представители компании.

Полеты авиакомпанией «Победа» начнутся с 1 июня, тогда как возможность покупки билетов откроется в четверг, 14 мая. В продаже появятся билеты на рейсы по 73 российским маршрутам.

В «Победе» отметили, что цена более 60% билетов на перелеты в июне не будет превышать 2 999 рублей. Минимальная стоимость авиабилетов в июне составит 499 рублей.

Источник: Pobeda.

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