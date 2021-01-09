CES 2021: Catalyst представила “неубиваемый” чехол для iPhone 12

Защищает почти от всего.

Выставка CES в этому году пройдет в виртуальном формате. Стартует она 11 января. Однако многие участники решили анонсировать новинки до начала мероприятия. Производитель аксессуаров Catalyst исключением не стал.

Компания показала интересный чехол для линейки iPhone 12. Он называется Total Protection и подходит для iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Насколько Total Protection хорош? Он способен защитить айфон от падения с 2-метровой высоты. Заявлено полное соответствие американскому военному стандарту MIL-STD 810G.

Также кейс имеет сертификат IP68. Он не боится воды и погружений на глубину до 10 м. Настоящая находка для любителей снорклинга и дайвинга. Песок, грязь и снег тоже не проблема.

Отдельно следует отметить поддержку беспроводной зарядки. Total Protection на 100% совместим с QI и MagSafe. Разборка не требуется. Среди прочих плюсов – удобный переключатель отключения звука, беспрепятственный доступ ко всем портам и ремешок в комплекте.

Total Protection уже в продаже. Просят за него 89,99$. Заказы принимаются на официальном сайте Catalyst. Расцветка одна – черная (Stealth Black).

Источник: appleinsider.com

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