CES 2021: Dell представила изогнутый монитор для Mac

Сверхширокое чудо.

Интересная новинка с выставки CES 2021. В рамках онлайн-мероприятия Dell анонсировала необычный монитор. Он называется UltraSharp 40 U4021QW и может понравиться пользователям Mac.

Утверждается, что UltraSharp 40 U4021QW – первая на рынке 40-дюймовая сверхширокая изогнутая модель с разрешением 5K2K. То есть – 5120 x 2160 точек. Плотность пикселей составляет 140 dpi. Соотношение сторон – 21:9.

Для Mac он подходит благодаря интерфейсу Thunderbolt 3. Впрочем, с другими ПК тоже не будет проблем. UltraSharp 40 U4021QW предлагает множество разъемов, включая DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0.

Этот монитор – находка для людей творческих профессий. Особенно тех, кто занимается редактированием видео и фото. Dell не поскупилась на 10-битную матрицу с 98-процентным охватом DCI-P3. Что касается Rec.709 и sRGB, их показатели равны 100%.

Пиковая яркость достигает 300 нит. Если говорить про частоту обновления, UltraSharp 40 U4021QW поддерживает 60 Гц. Время отклика стандартное – 5 мс. От переутомления глаз спасает технология ComfortView Plus. Она уменьшает количество синего света.

Дополняют конфигурацию динамики мощностью 9 Вт, выход для наушников, а также порты USB и Ethernet. Просят за UltraSharp 40 U4021QW немало – $2100. Продажи стартуют 28 января.

Источник: appleinsider.com

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