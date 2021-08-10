Чаппи, ты ли это!? CyberDog — настоящий электронный робо-пёс от Xiaomi

Фантастика!

Компания Xiaomi представила невероятную штуку, точнее даже кибер-существо. Это робот-помощник в формате четвероного друга CyberDog. Выпустят всего 1000 штк. А главная особенность новинки — открытый исходный код.

Кибер-собака создана для тех, кто фанатеет от роботостроения. Те, кто разбираются в программировании, смогут настроить робота так, как им нужно. Вдобавок пользователя смогут совместно друг с другом вести разработки. Xiaomi создаст особое сообщество таких вот робо-энтузиастов.

CyberDog базируется на платформе NVIDIA Jetson Xavier NX — это компактный суперкомпьютер со встроенным AI. Внутри и процессор, и видеокарта, и отдельный AI-чип и всё-всё необходимое для функционирования робота.

За движениями следят 11 датчиков. Скорость передвижения рободога составляет 11,5 км/ч. Он отличается высокой маневренностью, способен стоять на задних лапах, делать сальто назад и так далее. Весит робот 3 килограмма.

CyberDog умеет распознавать лица, обходить препятствия, следовать за владельцем и выполнять те или иные команды по времени. Управлять роботом можно с помощью голосового помощника. Есть также специальное приложение. Встроенный накопитель имеет объем 128 ГБ.

Ценник? 1540 долларов.

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