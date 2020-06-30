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Часть iPhone 12 нетипично задержится

30 Июн, 2020

Часть iPhone 12 нетипично задержится

Любителям флагманов нужно будет ждать.

Apple не сможет выпустить все смартфоны из линейки iPhone 12 одновременно. Как сообщили источники издания DigiTimes, из-за производственных трудностей Apple придется перенести запуск моделей iPhone 12 с поддержкой 5G на конец 2020 года.

Часть iPhone 12 нетипично задержится

Источники выяснили, что поставщики Apple разом снизили ожидания от запуска новых моделей iPhone в 2020 году. Если ранее партнеры Apple ожидали поставку 40 миллионов смартфонов в рамках первой партии, то теперь ожидают 15-20 миллионов.

По словам экспертов, это связано с тем, что Apple выпустит некоторые модели iPhone позже обычного. Сообщается, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с поддержкой 5G (mmWave) будут выпущены в ноябре-декабре 2020 года.

При этом, более дешевые модели из линейки iPhone 12 должны выйти в первой половине осени. Речь идет о компактном 5,4-дюймовом iPhone 12 и 6,1-дюймовом iPhone 12 Max. Согласно последним утечкам, оба смартфона могут быть выпущены в двух конфигурациях: с поддержкой 5G и без.

Ранее макет компактного 5,4-дюймового iPhone 12 сравнили с iPhone SE 2-го поколения. Как оказалось, новый iPhone 12 будет меньше, чем традиционные 4,7-дюймовые смартфоны Apple.

Источник: DigiTimes.

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