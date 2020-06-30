Часть iPhone 12 нетипично задержится

Любителям флагманов нужно будет ждать.

Apple не сможет выпустить все смартфоны из линейки iPhone 12 одновременно. Как сообщили источники издания DigiTimes, из-за производственных трудностей Apple придется перенести запуск моделей iPhone 12 с поддержкой 5G на конец 2020 года.

Источники выяснили, что поставщики Apple разом снизили ожидания от запуска новых моделей iPhone в 2020 году. Если ранее партнеры Apple ожидали поставку 40 миллионов смартфонов в рамках первой партии, то теперь ожидают 15-20 миллионов.

По словам экспертов, это связано с тем, что Apple выпустит некоторые модели iPhone позже обычного. Сообщается, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с поддержкой 5G (mmWave) будут выпущены в ноябре-декабре 2020 года.

При этом, более дешевые модели из линейки iPhone 12 должны выйти в первой половине осени. Речь идет о компактном 5,4-дюймовом iPhone 12 и 6,1-дюймовом iPhone 12 Max. Согласно последним утечкам, оба смартфона могут быть выпущены в двух конфигурациях: с поддержкой 5G и без.

Ранее макет компактного 5,4-дюймового iPhone 12 сравнили с iPhone SE 2-го поколения. Как оказалось, новый iPhone 12 будет меньше, чем традиционные 4,7-дюймовые смартфоны Apple.

Источник: DigiTimes.

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