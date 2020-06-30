Частоту 120 Гц в iPhone 12 Pro можно будет отключить для экономии аккумулятора

Полезная опция.

Пользователи iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут отключать повышенную частоту обновления экрана для увеличения времени работы смартфонов без подзарядки. Об этом сообщил инсайдер @a_rumors0000 со ссылкой на собственные проверенные источники.

У пользователей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет возможность работать со смартфонами в двух режимах. В первом режиме частота обновления экрана будет составлять 120 Гц, за счет чего будет обеспечиваться повышенная плавность изображения.

Во втором режиме частота обновления будет равна 60 Гц. В таком случае изображение будет показываться обычным образом, как на предыдущих моделях iPhone. Однако благодаря этому повысится время работы iPhone без подзарядки. Насколько большой окажется разница во времени работы новых iPhone без подзарядки в разных режимах не уточняется.

Инсайдер подчеркнул, что повышенная частота обновления экрана появится только в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Более дешевые модели iPhone 12 и iPhone 12 Max будут оснащены экранами с частотой обновления 60 Гц.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)