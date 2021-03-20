Чего владельцы iPhone хотят больше всего
Отнюдь не 5G.
Опубликованы результаты интересного исследования, проведенного BlinkAI. В США было опрошено свыше 1000 пользователей iPhone и моделей на Android.
Какая особенность смартфона самая важная? Ответы людей далеки от мнения маркетологов.
Например, поддержка 5G мало кого волнует. Сети 5 поколения находятся в нижней части списка BlinkAI.
Главный запрос – увеличение времени автономной работы. Этого желают 73% респондентов. Долгоиграющая батарея может вдохновить на покупку нового телефона.
На втором и третьем месте – большой объем флеш-памяти и мощный процессор соответственно.
Четвертую строчку рейтинга занимают фотографии и видео более высокого качества.
Источник: 9to5mac.com
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