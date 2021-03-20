Чего владельцы iPhone хотят больше всего

Отнюдь не 5G.

Опубликованы результаты интересного исследования, проведенного BlinkAI. В США было опрошено свыше 1000 пользователей iPhone и моделей на Android.

Какая особенность смартфона самая важная? Ответы людей далеки от мнения маркетологов.

Например, поддержка 5G мало кого волнует. Сети 5 поколения находятся в нижней части списка BlinkAI.

Главный запрос – увеличение времени автономной работы. Этого желают 73% респондентов. Долгоиграющая батарея может вдохновить на покупку нового телефона.

На втором и третьем месте – большой объем флеш-памяти и мощный процессор соответственно.

Четвертую строчку рейтинга занимают фотографии и видео более высокого качества.

Источник: 9to5mac.com

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