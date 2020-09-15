Чего ждать от осенней презентации Apple?

Apple Watch 6, новый iPad Air и многое другое.

Осенняя презентация Apple состоится уже сегодня в 20:00. В этом году мероприятие проходит полностью в виртуальном режиме из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Как всегда, обсуждается много теорий относительно того, что же покажет Apple в этом году.

По данным нескольких источников, iPad Air претерпит значительные изменения и будет очень напоминать iPad Pro. На изображениях из брошюры, которая просочилась в широкий доступ, видно, что у данной модели широкий дисплей, отсутствует кнопка «Домой» и USB Type-C. Вместо технологии Face ID, новый планшет, возможно, будет оснащён Touch ID, встроенным в боковую кнопку iPad.

Что касается Apple Watch, ожидается, что в модель шестого поколения будут добавлены новые функции, связанные со здоровьем. По некоторым данным, часы будут отслеживать насыщенность крови кислородом. Также предполагается, что будут усовершенствованы функциональные возможности электрокардиограммы. Масштабных внешних изменений по сравнению с часами 4 и 5 серии не ожидается. Возможно, новый девайс официально перестанет поддерживать Force Touch (функция, открывающая дополнительный контент при длительном нажатии), что освободит немного места в Apple Watch.

Кроме часов 6 серии, ожидается также выпуск более доступного варианта Apple Watch, который станет заменой 3 серии.

Несомненно, ожидается анонс и нового программного обеспечения iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 и tvOS 14. Что касается macOS 11 Big Sur, скорее всего, эта операционная система будет представлена чуть позднее, когда будет выпущен первый Apple Silicon Mac.

Среди прочих слухов о том, что нас ждёт на новой презентации – единая система подписок Apple One, выпуск новых наушников, поискового трекера и обновлённого Apple TV.

Совсем скоро мы узнаем, какие из этих слухов оказались правдой, а также получим ответ на главный вопрос: будет ли представлен iPhone 12?

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