Чехлы для iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Наша подборка

Мы нашли для вас выгодные и красивые предложения.



Обладатели новых Айфонов не устают испытывать проблемы. Сначала нужно купить зарядку, а потом найти чехол. Если вы уже искали кейс для своего iPhone 12 или iPhone 12 Pro (чехлы у них одинаковые). То вы уже заметили, что таких товаров просто нет. Не то чтобы вам не понравился и вы передумали. Их просто не было. Теперь они появились в продаже, но за сумасшедшие деньги. Для вас мы подобрали очень интересные варианты. А ещё они не так кусаются. Поехали!

1.Снова мы рекомендуем вам Baseus. Действительно хорошая фирма за нормальные деньги. За 413 руб вы можете купить один из 5-и цветов. Для всей 12-ой линейки. Доставка ничего не стоит. Ссылка здесь.

2. За 159 руб вы получаете выбор из 8-ми цветов под любую модели iPhone 12. Доставка включена в стоимость. Почти 6000 заказов вообще-то. Берём здесь.

3. 4 модных цвета, супердизайн, магнитятся к автомобильным держателям. Поддерживают всю новую линейку за 248 руб с доставкой. Хватайте и бегите здесь.

4. Суперчехлы! 16-ть дизайнов к любой модели 12-ых. 163 руб и все дела. Заказывайте здесь.

5. Дизайн-код корзинки грибника за 139 руб с доставкой. Выбираем из 8-и цветов здесь.

6. Полностью закроют ваш дорогущий телефон за 159 руб. Доставка в подарок. Цветов много, смотрите здесь.

7. Это, конечно, не чехол, а магнитный кошелёчек. Но побаловать себя можно, правда за 1491 руб. Но даже логотип на месте. Платить здесь.

8. Очень интересные цветовые решения для всей линейки за 164 руб. О доставке не думайте. Выбираем по этой ссылке.

9. Ну и финал нашей подборки. Силиконовый MagSafe за 775 руб. Доставка в подарок. Утрём нос всем этим 11 Pro Max по этой ссылке.

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