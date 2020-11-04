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Чехлы для iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Наша подборка

4 Ноя, 2020

Чехлы для iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Наша подборка

Мы нашли для вас выгодные и красивые предложения.

iPhone 12 Pro

Обладатели новых Айфонов не устают испытывать проблемы. Сначала нужно купить зарядку, а потом найти чехол. Если вы уже искали кейс для своего iPhone 12 или iPhone 12 Pro (чехлы у них одинаковые). То вы уже заметили, что таких товаров просто нет. Не то чтобы вам не понравился и вы передумали. Их просто не было. Теперь они появились в продаже, но за сумасшедшие деньги. Для вас мы подобрали очень интересные варианты. А ещё они не так кусаются. Поехали!

Чехлы для iPhone 12

1.Снова мы рекомендуем вам Baseus. Действительно хорошая фирма за нормальные деньги. За 413 руб вы можете купить один из 5-и цветов. Для всей 12-ой линейки. Доставка ничего не стоит. Ссылка здесь.

Чехол для iPhone 12

2. За 159 руб вы получаете выбор из 8-ми цветов под любую модели iPhone 12. Доставка включена в стоимость. Почти 6000 заказов вообще-то. Берём здесь.

Чехол для iPhone 12

3. 4 модных цвета, супердизайн, магнитятся к автомобильным держателям. Поддерживают всю новую линейку за 248 руб с доставкой. Хватайте и бегите здесь.

Чехол для iPhone 12

4. Суперчехлы! 16-ть дизайнов к любой модели 12-ых. 163 руб и все дела. Заказывайте здесь.

Чехол для iPhone 12

5. Дизайн-код корзинки грибника за 139 руб с доставкой. Выбираем из 8-и цветов здесь.

Чехол для iPhone 12

 

6. Полностью закроют ваш дорогущий телефон за 159 руб. Доставка в подарок. Цветов много, смотрите здесь.

Чехол для iPhone 12

7. Это, конечно, не чехол, а магнитный кошелёчек. Но побаловать себя можно, правда за 1491 руб. Но даже логотип на месте. Платить здесь.

Чехол для iPhone 12

8. Очень интересные цветовые решения для всей линейки за 164 руб. О доставке не думайте. Выбираем по этой ссылке.

Чехол для iPhone 12

9. Ну и финал нашей подборки. Силиконовый MagSafe за 775 руб. Доставка в подарок. Утрём нос всем этим 11 Pro Max по этой ссылке.

 

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    04.11.2020 в 11:41

    Вотъ честно говоря,я фигею с таких подборок! Имеем тело за нехилый оверпрайс и рыщем за чехлами по 3бакса за килограм))))))))))
    Ну где приличные чехлы???? Ну хотябы Spigen где???? И почему нет кожи??? Иде Snakehive или SURAZO например? И почему одни бамперы? Других форм-факторов нет? Вот и создаётся впечатление что это тот случай когда одобрили кредит со второго раза а на чехол лавэ катастрофически не осталось 🙂

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