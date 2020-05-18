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Чехлы для iPhone от Apple рекордно упали в цене

18 Май, 2020

Чехлы для iPhone от Apple рекордно упали в цене

Очень вовремя.

Оригинальные чехлы для iPhone всегда ассоциируются у пользователей с высокой ценой. Однако время от времени чехлы для iPhone из старых коллекций Apple продаются со скидками, по которым аксессуары становятся едва ли дороже некоторых аналогов с AliExpress. Новая акция, запущенная в середине мая, как раз-таки позволяет купить чехол для iPhone производства компании Apple по сильно сниженной цене.

Чехлы для iPhone от Apple рекордно упали в цене

Для iPhone 7/8/SE (2020)

Чехлы для iPhone от Apple рекордно упали в цене

Фирменных чехлов от Apple для iPhone 7 и iPhone 8 в продаже остается все меньше. Сказывается, что модели официально не производятся Apple, поэтому и аксессуары для них не выпускаются. В связи с этим, в рамках новой акции в продаже есть только два чехла для 4,7-дюймовых iPhone по уменьшенной цене.

  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 Черный — 999 рублей (3 290 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 «Розовый песок» — 1 499 рублей (3 290 рублей).

Для iPhone 7 Plus/8 Plus

Это же касается и 5,5-дюймовых iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.

  • Клип-кейс Apple Leather Case для iPhone 7 Plus Tan — 999 рублей (2 290 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 Plus Черный — 999 рублей (2 290 рублей)

Для iPhone X/XS

Наибольший выбор фирменных чехлов Apple в официальной российской рознице сейчас для iPhone X и iPhone XS. И скидки на чехлы для этих моделей самые крупные.

  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X Черный — 799 рублей (2 999 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X Темно-синий — 799 рублей (2 999 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X (PRODUCT)RED — 799 рублей (2 999 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X «Ультрафиолет» — 799 рублей (2 999 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs «Спелый нектарин» — 1 499 рублей (2 999 рублей)

Отдельно стоит отметить чехлы-книжки Apple Leather Folio для iPhone X и iPhone XS, ставшие в разы дешевле.

  • Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs Черный — 2 499 рублей (7 990 рублей)
  • Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs (PRODUCT)RED — 2 499 рублей (7 990 рублей)
  • Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs «Лазурная волна» — 2 499 рублей (7 990 рублей)
  • Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs «Розовый пион» — 2 499 рублей (7 990 рублей)

Для iPhone XS Max

Несколько силиконовых и один кожаный чехол для iPhone XS Max прилично упали в цене. Скидки аналогичные тем, что сделаны на чехлы для iPhone XS, но самих чехлов меньше.

  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max Бежевый — 999 рублей (3 499 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Морской горизонт» — 999 рублей (3 499 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Спелый нектарин» — 1 499 рублей (3 499 рублей)
  • Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Тёмная лаванда» — 1 499 рублей (3 499 рублей)
  • Клип-кейс Apple Leather Case для iPhone Xs Max «Розовый пион» — 1 599 рублей (4 499 рублей)

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