Чехлы для iPhone от Apple рекордно упали в цене

Очень вовремя.

Оригинальные чехлы для iPhone всегда ассоциируются у пользователей с высокой ценой. Однако время от времени чехлы для iPhone из старых коллекций Apple продаются со скидками, по которым аксессуары становятся едва ли дороже некоторых аналогов с AliExpress. Новая акция, запущенная в середине мая, как раз-таки позволяет купить чехол для iPhone производства компании Apple по сильно сниженной цене.

Для iPhone 7/8/SE (2020)

Фирменных чехлов от Apple для iPhone 7 и iPhone 8 в продаже остается все меньше. Сказывается, что модели официально не производятся Apple, поэтому и аксессуары для них не выпускаются. В связи с этим, в рамках новой акции в продаже есть только два чехла для 4,7-дюймовых iPhone по уменьшенной цене.

Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 Черный — 999 рублей ( 3 290 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 «Розовый песок» — 1 499 рублей ( 3 290 рублей ).

Для iPhone 7 Plus/8 Plus

Это же касается и 5,5-дюймовых iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.

Клип-кейс Apple Leather Case для iPhone 7 Plus Tan — 999 рублей ( 2 290 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone 7/8 Plus Черный — 999 рублей ( 2 290 рублей )

Для iPhone X/XS

Наибольший выбор фирменных чехлов Apple в официальной российской рознице сейчас для iPhone X и iPhone XS. И скидки на чехлы для этих моделей самые крупные.

Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X Черный — 799 рублей ( 2 999 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X Темно-синий — 799 рублей ( 2 999 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X (PRODUCT)RED — 799 рублей ( 2 999 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone X «Ультрафиолет» — 799 рублей ( 2 999 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs «Спелый нектарин» — 1 499 рублей ( 2 999 рублей )

Отдельно стоит отметить чехлы-книжки Apple Leather Folio для iPhone X и iPhone XS, ставшие в разы дешевле.

Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs Черный — 2 499 рублей ( 7 990 рублей )

( ) Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs (PRODUCT)RED — 2 499 рублей ( 7 990 рублей )

( ) Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs «Лазурная волна» — 2 499 рублей ( 7 990 рублей )

( ) Чехол-книжка Apple Leather Folio для iPhone Xs «Розовый пион» — 2 499 рублей ( 7 990 рублей )

Для iPhone XS Max

Несколько силиконовых и один кожаный чехол для iPhone XS Max прилично упали в цене. Скидки аналогичные тем, что сделаны на чехлы для iPhone XS, но самих чехлов меньше.

Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max Бежевый — 999 рублей ( 3 499 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Морской горизонт» — 999 рублей ( 3 499 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Спелый нектарин» — 1 499 рублей ( 3 499 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Silicone Case для iPhone Xs Max «Тёмная лаванда» — 1 499 рублей ( 3 499 рублей )

( ) Клип-кейс Apple Leather Case для iPhone Xs Max «Розовый пион» — 1 599 рублей ( 4 499 рублей )

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: