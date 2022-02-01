Чехлы для Samsung Galaxy S22 — такие разные и необычные

И уже можно купить.

Как известно, Samsung уже дает возможность предзаказать один из Galaxy S22. Также можно приобрести чехлы. Как фирменные, так и от других компаний.

Какие они? Давайте посмотрим на чехлы для компактного Galaxy S22.

Начнем с фирменных.

Называются они так: Силиконовый чехол, Силиконовый чехол с ремешком, Кожаный чехол, Умный чехол с LED, Ультра чехол, Просто чехол, Чехол, который можно поставить, Защитный чехол, который можно поставить.

Есть и сторонние. Например: Olixar ArmourDillo и LoveCases Gel Daisy.

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