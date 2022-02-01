Чехлы для Samsung Galaxy S22 — такие разные и необычные
И уже можно купить.
Как известно, Samsung уже дает возможность предзаказать один из Galaxy S22. Также можно приобрести чехлы. Как фирменные, так и от других компаний.
Какие они? Давайте посмотрим на чехлы для компактного Galaxy S22.
Начнем с фирменных.
Называются они так: Силиконовый чехол, Силиконовый чехол с ремешком, Кожаный чехол, Умный чехол с LED, Ультра чехол, Просто чехол, Чехол, который можно поставить, Защитный чехол, который можно поставить.
Есть и сторонние. Например: Olixar ArmourDillo и LoveCases Gel Daisy.
Полезно знать:
- Названа мощность быстрой зарядки смартфонов Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22 станет первым флагманом с IP68, а еще он меньше iPhone 13
- Цены на Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra не будут выше, чем на Galaxy S21, S21+ и S22 Ultra
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