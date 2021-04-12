Чехол для iPhone 12 Pro с текстурой терки для сыра

Как у Mac Pro.

Помните компьютер Mac Pro, представленный в 2019 году? Он всех поразил дизайном “терки для сыра”.

Недавно Apple запатентовала iPhone с похожим корпусом. Зачем? Считается, что такая конструкция лучше охлаждает устройство.

Впрочем, идея не самая здравая. Это доказал Саранг Шет, создавший несколько классных рендеров.

Он изобразил чехол для айфона, вдохновленный Mac Pro. Аксессуар для iPhone 12 Pro получил название Cheesegrater Case.

Шет отметил, что новинка подходит для натирания сыра и измельчения чеснока. Кроме того, она отлично собирает ворсинки, грязь и пыль.

Бонусом идет отказ от беспроводной зарядки. Также Cheesegrater Case увеличивает толщину iPhone 12 Pro.

К счастью, чехол существует лишь на картинках. Купить его нельзя при всем желании.

Источник: letsgodigital.org

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