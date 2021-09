Челка в iPhone 13 стала меньше, но заряд батареи в процентах мы не увидим

Еще одно разочарование.

К большому сожалению, несмотря на то, что челка в iPhone 13 стала меньше, заряд аккумулятора будет демонстрировать по старинке, только значком батареи. Процентное значение удастся увидеть, только в Пункте управления.

И это странно, учитывая, что места на экране теперь куда больше.

According to the Xcode Simulator, even though there’s enough space on iPhone 13 Pro Max, it still doesn’t show the battery percentage #AppleEvent pic.twitter.com/TOc7mz48EL

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 14, 2021