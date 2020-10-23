Чем европейский iPhone 12 отличается от американского

Разница есть.



По каким-то своим соображениям решили брать iPhone 12 или 12 Pro не в России, а в Европе или США? Тогда вам следует знать, что европейские айфоны имеют некоторые отличия от американских.

Например, купленный в ЕС айфон будет иметь вот такую маркировку:

В США ее нет. Там закон не обязывает наносить нормативные символы на корпус гаджетов. Эти данные хранятся в цифровом виде в настройках девайса.

В Европе же все иначе — разрешения регуляторов (соответствие стандартам здоровья, защиты экологии, безопасности) должны быть отображены на самом устройстве.

Если раньше Apple размещала их на задней панели, то теперь перенесла на правую боковую грань вниз.

Для кого-то это важно — чистый корпус без лишних символов смотрится куда органичнее. Но большинство носят айфоны в чехлах. Если вы входите в их число, то на маркировку вам должно быть все равно.

Что еще? У американской версии iPhone 12 и iPhone 12 Pro есть специальное отверстие для приема сигнала 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave). «Скоростной» 5G, к сожалению, является эксклюзивом для США. В Европе этого нет. Но нам все равно — 5G в России нет и не будет в ближайшие пару лет точно.

И, наконец, последнее — французский Айфон 12 может похвастаться наличием наушников в комплекте. В других странах и регионах EarPods в комплекте нет. Позарез нужны проводные наушники? Тогда берите новый айфон во Франции.

Источник: MacRumors

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