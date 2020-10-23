Чем Айфон 12 круче Айфон 11

Выяснили.

Всё! Новые айфоны уже здесь, у порога. Продажи двух моделей — iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали. И мы выяснили, в чем новые устройства однозначно круче тех, что Apple представила годом ранее.

О недостатках здесь мы не говорим. Это тема для отдельного материала.

Поехали!

Классный дизайн

Первое, на что обращаешь внимания, взяв iPhone 12 или iPhone 12 Pro в руки, это внешний вид. А выглядит они и правда изумительно. Не без ностальгических чувств — сразу вспоминаются славные времена, когда все мы ходили с iPhone 4 и iPhone 5.

Стильные и аккуратные айфоны нового поколения нравятся нам куда больше, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Чисто эстетически.

OLED везде и всюду

Теперь даже у «недорогих» iPhone 12 и iPhone 12 mini потрясающие OLED-экраны Super Retina XDR. Если сравнить обычные iPhone 12 и iPhone 11, то разница невероятная — у новинки более естественная цветопередача и насыщенный черный.

А еще на экране все видно даже в солнечную погоду.

Камеры у Айфон 12 и 12 Про все же лучше

Несмотря на то, что на бумаге камеры новых и старых айфонов различаются незначительно, на деле все иначе — шумов стало меньше, кадры стали светлее, а ночной режим теперь доступен при съемке со всех объективов. Разницу нам ранее показал профессиональный фотограф. Смотрим:

Не забываем и о нейросетях. Теперь они работают куда точнее. iPhone 12 и iPhone 12 Pro идеально зонируют а анализируют то, что вы снимаете. Итог — естественные и правильные кадры.

И все эти чудеса возможны благодаря чипу A14 Bionic и Neural Engine нового поколения.

Крутые селфи

Селфи также стали более ественными и четкими. Опять же, все из-за новой SoC и работы нейросетей.

5G

Да, безусловное преимущество — возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Американцы и китайцы счастливы. А нам, увы, все равно.

В следующий раз расскажем, в чем новые айфоны уступают старым.

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