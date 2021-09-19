Чем iPhone 13 отличается от iPhone 13 Pro — 10 главных различий
Поехали!
Серия iPhone 13, представленная на прошлой неделе, кажется почти идентичной линейке iPhone 12. Но это пока не покопаешься в характеристиках. Мы уже рассказали вам, чем отличаются iPhone 12 и iPhone 13, а также iPhone 12 Pro от iPhone 13 Pro. Теперь же расскажем, в чем разница между iPhone 13 и iPhone 13 Pro.
Да, iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro Max не сравниваем, эти модели полностью идентичны просто 13 и просто 13 Pro (отличаются только размеры и аккумуляторы).
Итак, вот 10 главных отличий между стандартным и премиальным iPhone 13:
- Дисплей Pro Motion с частотой обновления от 10 до 120 Гц у iPhone 13 Pro -> у iPhone 13 лишь 60 Гц.
- 6 ГБ ОЗУ у iPhone 13 Pro -> лишь 4 ГБ у iPhone 13.
- A15 Bionic с 5-ядерным GPU у iPhone 13 Pro -> A15 Bionic с 4-ядерным GPU у iPhone 13.
- Версия с накопителем на 1 ТБ у iPhone 13 Pro -> максимум 512 ГБ у iPhone 13.
- LiDAR для быстрой фокусировки у iPhone 13 Pro -> у iPhone 13 его нет.
- Экран с максимальной яркостью 1000 нит у iPhone 13 Pro -> 800 нит у iPhone 13.
- Возможность съемки в RAW у iPhone 13 Pro -> у iPhone 13 нет.
- Возможность съемки видео в режиме ProRes у iPhone 13 Pro -> у iPhone 13, соответственно, нет.
- Телевик с 3-кратным приближением, основная камера с f/1.5, матрица больше на 12%, ультраширик f/1.8 с автофокусом, режим макро для ультраширика у iPhone 13 Pro -> телевика нет, основная камера f/1.6, ультраширик f/2.4 у iPhone 13.
- В режиме просмотра видео iPhone 13 Pro работает на 3 часа дольше -> а iPhone 13 на 3 часа меньше.
Вот такая вот разница.
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