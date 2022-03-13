Чем iPhone SE 2022 отличается от iPhone SE 2020

Расскажем.

Айфон SE нового поколения представлен. Чем он лучше iPhone SE 2020? Стоит ли менять старый SE на новый? Выясним.

Почему? В чем разница?

Корпус и размеры : Разницы нет. И там, и там 13,8 на 6,73 на 0,73 см. Вес? Плюс-минус пять граммов. Оттенки красного, синего и черного чуть разные. Плюс Ceramic Shield.

: Разницы нет. И там, и там 13,8 на 6,73 на 0,73 см. Вес? Плюс-минус пять граммов. Оттенки красного, синего и черного чуть разные. Плюс Ceramic Shield. Железо : тут уже разница огромная. У iPhone SE 2022 внутри A15 Bionic вместо A13 Bionic. Вместо 3 ГБ ОЗУ уже 4 ГБ. В тяжелых играх новинка будет куда быстрее. А еще обрабатывать видео станет расторопнее. Ну и о 5G не забываем. У iPhone SE 2022 5G есть, а у iPhone SE 2020 — нет.

: тут уже разница огромная. У iPhone SE 2022 внутри A15 Bionic вместо A13 Bionic. Вместо 3 ГБ ОЗУ уже 4 ГБ. В тяжелых играх новинка будет куда быстрее. А еще обрабатывать видео станет расторопнее. Ну и о 5G не забываем. У iPhone SE 2022 5G есть, а у iPhone SE 2020 — нет. Автономность : батареи одинаковые. Будет ли новый SE работать дольше? Да. За счет повышенной энергоэффективности A15 Bionic.

: батареи одинаковые. Будет ли новый SE работать дольше? Да. За счет повышенной энергоэффективности A15 Bionic. Камера : 12 Мп с апертурой диафрагмы f/1.8. И там, и там. Но снимать новый смартфон будет лучше за счет улучшенного программного метода обработки. Плюс фильтры. И улучшенные портреты. Но колоссальной разницы не ждем.

: 12 Мп с апертурой диафрагмы f/1.8. И там, и там. Но снимать новый смартфон будет лучше за счет улучшенного программного метода обработки. Плюс фильтры. И улучшенные портреты. Но колоссальной разницы не ждем. Цена : $430 против менее $300.

: $430 против менее $300. Что еще? GPS у iPhone SE 2022 более совершенный. Поддерживает Галилео? QZSS и Beidou.

Стоит ли менять? Очевидно, нет. Различия минорные.

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