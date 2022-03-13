Новости

Чем iPhone SE 2022 отличается от iPhone SE 2020

13 Мар, 2022

Чем iPhone SE 2022 отличается от iPhone SE 2020

Расскажем.

Айфон SE нового поколения представлен. Чем он лучше iPhone SE 2020? Стоит ли менять старый SE на новый? Выясним.

Почему? В чем разница?

  • Корпус и размеры: Разницы нет. И там, и там 13,8 на 6,73 на 0,73 см. Вес? Плюс-минус пять граммов. Оттенки красного, синего и черного чуть разные. Плюс Ceramic Shield.
  • Железо: тут уже разница огромная. У iPhone SE 2022 внутри A15 Bionic вместо A13 Bionic. Вместо 3 ГБ ОЗУ уже 4 ГБ. В тяжелых играх новинка будет куда быстрее. А еще обрабатывать видео станет расторопнее. Ну и о 5G не забываем. У iPhone SE 2022 5G есть, а у iPhone SE 2020 — нет.
  • Автономность: батареи одинаковые. Будет ли новый SE работать дольше? Да. За счет повышенной энергоэффективности A15 Bionic.
  • Камера: 12 Мп с апертурой диафрагмы f/1.8. И там, и там. Но снимать новый смартфон будет лучше за счет улучшенного программного метода обработки. Плюс фильтры. И улучшенные портреты. Но колоссальной разницы не ждем.
  • Цена: $430 против менее $300.
  • Что еще? GPS у iPhone SE 2022 более совершенный. Поддерживает Галилео? QZSS и Beidou.

Стоит ли менять? Очевидно, нет. Различия минорные.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий