Чем iPhone SE 2022 отличается от iPhone SE 2020
Расскажем.
Айфон SE нового поколения представлен. Чем он лучше iPhone SE 2020? Стоит ли менять старый SE на новый? Выясним.
Почему? В чем разница?
- Корпус и размеры: Разницы нет. И там, и там 13,8 на 6,73 на 0,73 см. Вес? Плюс-минус пять граммов. Оттенки красного, синего и черного чуть разные. Плюс Ceramic Shield.
- Железо: тут уже разница огромная. У iPhone SE 2022 внутри A15 Bionic вместо A13 Bionic. Вместо 3 ГБ ОЗУ уже 4 ГБ. В тяжелых играх новинка будет куда быстрее. А еще обрабатывать видео станет расторопнее. Ну и о 5G не забываем. У iPhone SE 2022 5G есть, а у iPhone SE 2020 — нет.
- Автономность: батареи одинаковые. Будет ли новый SE работать дольше? Да. За счет повышенной энергоэффективности A15 Bionic.
- Камера: 12 Мп с апертурой диафрагмы f/1.8. И там, и там. Но снимать новый смартфон будет лучше за счет улучшенного программного метода обработки. Плюс фильтры. И улучшенные портреты. Но колоссальной разницы не ждем.
- Цена: $430 против менее $300.
- Что еще? GPS у iPhone SE 2022 более совершенный. Поддерживает Галилео? QZSS и Beidou.
Стоит ли менять? Очевидно, нет. Различия минорные.
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