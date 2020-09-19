Чем хороши Apple Watch Series 6?
Отслеживание насыщения крови кислородом – одна из самых крутых фишек.
Новые Apple Watch, анонсированные на осенней презентации Apple, могут делать замер кислорода в крови в течение дня и ночи. Они заряжаются быстрее, чем часы предыдущих поколений, но служат без подзарядки те же 18 часов.
Часы 6 серии продолжают делать акцент на заботе о здоровье. Так, среди новых функций: возможность сделать электрокардиограмму; семейный режим, созданный, чтобы следить за состоянием здоровья близких; оповещения о повышенном или пониженном сердцебиении. Также девайс умеет измерять уровень насыщения крови кислородом с помощью инновационных алгоритмов. Для замера данного параметра выпустили отдельное приложение Blood Oxygen.
Приложение может делать это как по требованию, так и периодически в течение дня или ночи.
Сам процесс происходит следующим образом: Apple Watch даёт вам рекомендации, как достичь более точного результата, и просит вас положить руку на стол или на другую плоскую поверхность. Затем начинается 15-секундный отсчёт, и по его окончании вам даётся информация о насыщении крови кислородом.
Нормальным показателем считается 90% и выше, но в данном случае чем выше, тем лучше.
Разумеется, данная функция не может заменить медицинское устройство, и с помощью неё невозможно поставить точный диагноз. Однако можно установить, что происходит с вашим телом на протяжении длинного периода времени, что даст больше информации, чем единичное измерение с помощью пульсоксиметра.
Возможно, в дальнейшем Apple на основе данной функции разработает систему оповещений подобно имеющейся в Apple Watch системе, бьющей тревогу при пониженном, повышенном или сбивчивом сердцебиении. В любом случае, появление таких опций в Apple Watch – это огромный шаг к упрощению повседневной заботы о здоровье и самочувствии.
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В нашей стране ЭКГ до сих пор нет возможности пользоваться, так же и с измерением уровня кислорода будет.
измерение уровня кислорода – функция, которая вроде как работает в AW 6 для всех стран.
По моему их ещё не продают, чтоб в этом убедиться
в США уже, начинают первые обзоры выходить https://www.youtube.com/watch?v=k3oRyAbodu0