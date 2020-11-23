Чем нас удивят сматрфоны Samsung в 2021-ом? Флагманы и хиты

Что нам ждать и на что копить деньги в 2021-ом.

Всем привет, мы уже многое знаем про новинки 2021 от Samsung. В этой статье вы узнаете: чем нас обрадует корейский гигант, почему это будет важный год для технологий и какие тренды нам ждать. Поехали!

1. Начнём с самого ожидаемого – с топовых смартфонов. Про Samsung Galaxy S21 известно уже почти всё. Про этот топ 2021 мы писали. Из главного:

SuperAmoled будет ещё более супер.

Процессор будет 875 от Snapdragon и Exynos 2100 от самой Самсунг.

Будет море оперативки и накопителя.

Поддержка S-Pen.

И многое другое.

2. Про Galaxy Note 21 пока новостей нет, ведь представят его только в середине 2021-ого, Но мы знаем, что он будет лучшим смартом на момент анонса. А ещё есть слух, что Note 21 вообще не будет представлен. Якобы, именно поэтому вводят поддержку S-Pen в S-серию. Но это пока только слухи.

3. Складные устройства серий Fold и Flip тоже будут обновлены в 21-ом. Это новый премиум он Samsung. В Galaxy Flip Z 2021 впервые будет представлена подэкранная селфи-камера. Ещё будут новые экраны, доработанный шарнирный механизм и поддержка стилусов от Самсунг.

4. Средний класс – новый уровень. Нас больше всего интересуют устройства среднего уровня. У них будет два главных отличия от смартфонов предыдущих лет: поддежка 5G и куча памяти. Причём как ОЗУ, так и накопителя. Этот тренд лично я приветствую обеими руками. Например: Samsng Galaxy M62, о котором мы написали, будет иметь до 256 ГБ хранилища. Кстати, M62 – это брат Galaxy A52. Сейчас Самсунг хочет заткнуть китайцев за пояс и тоже предлагает много технологий за нормальные деньги. Если мы говорим про средний уровень, то почти у всех смартов 2021 будет поддержка 5G. А о большом объёме памяти я уже сказал.

5. Смартфоны начального уровня. Даже они будут очень хороши, конкуренты из Поднебесной заставили Samsung давать больше за меньшие деньги. Это будут всё ещё супербюджетные устройства, но за них будет не стыдно.

6. Планшеты Galaxy Tab. Их тоже обновляют каждый год, хотя спрос на них пришёл только вместе с самоизоляцией. Но снова это будут лучшие экраны, много памяти даже в базовой комплектации и другие фишки именитого бренда. А вот наше сравнение топового Tab S7 и iPad Air 2020.

7. Смартчасы тоже будут обновлены. Но не все, а только самые простые устройства. Про наследника Galaxy Watch 3 речь вообще не идёт.

8. Беспроводные наушники. Вот они будут новые, точнее не так: у них будут расширение линейки. Ожидается появление бюджетного решения.

9. Samsung One UI 3.0. Все новые смартфоны и планшеты из 21-ого получат новую операционку из коробки. А также она будет доступна целому ряду планшетов и смартфонов. Кстати, она построена на Андроид 11, остальные подробности читайте здесь.

10. А ещё будут представлены новые поколения ноутбуков от Самсунг. Кстати, на один из них у нас был сделан обзор.

А чего вы больше всего ждёте от Самсунг в 2021-ом? Лично меня больше всего интересует смарты среднего уровня.

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