Чем опасен Clubhouse

Роскачество предупреждает.

Clubhouse сейчас повсюду. Соцсеть привлекла к себе внимание миллионов пользователей. В России в том числе. Это значит, что проект интересный.

Другое дело, насколько он опасен? Центр цифровой экспертизы Роскачества решил изучить Clubhouse. Эксперты узнали, чем новинка может навредить.

Во-первых, ваши разговоры записываются. Да, это запрещено правилами. Но сам сервис сохраняет беседы. Чтобы бороться с терроризмом, разглашением персональных данных и хейт-спичем.

Буквально на днях хакеры взломали Clubhouse. И опубликовали разговоры из закрытых комнат. Как видите – конфиденциальность не гарантируется.

Во-вторых, Clubhouse получает доступ к списку ваших контактов. Формальная причина – рассылка приглашений (без инвайта в сеть не попасть). Однако по сути – вы рассказываете неизвестным лицам, с какими людьми вы связаны.

В третьих, в основе Clubhouse – китайская технология передачи аудио в реальном времени. Она разработана компанией Agora и не подразумевает шифрования. Трафик идет через сервера в Поднебесной. С какой целью – никто не знает.

В четвертых, Clubhouse есть только на iOS. Версия для Android не выпущена. Поэтому интернет наводнили многочисленные подделки. В некоторых скрыты вирусы и другое зловредное ПО.

В пятых – на площадках вроде Avito мошенники продают фальшивые инвайты. За приглашение на Clubhouse требуют предоплату – от символических 100 рублей до нескольких тысяч. Некоторые верят обманщикам и покупают “пустышки”.

Источник: rskrf.ru

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