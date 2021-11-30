Чем отличаются HONOR 60 и HONOR 60 Pro

Рассказываем и показываем.

В китайской социальной сети Weibo опубликованы новые живые фото смартфонов HONOR 60 и HONOR 60 Pro. Устройства демонстрируются бок о бок, что позволяет увидеть разницу между ними. Внешне, будем честны, они почти одинаковые.

В чем же разница?

У HONOR 60 Pro изогнутые углы, как снизу, так и сверху. Рамки у HONOR 60 Pro тоньше. HONOR 60 Pro чуть выше, но ширина у него такая же, как у HONOR 60.

Технически гаджеты тоже будут схожи. Но у HONOR 60 Pro будет более продвинутая камера и, вероятно, более быстрая зарядка.

Смартфоны, напомним, представят уже завтра.

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