Чем отличаются HONOR 60 и HONOR 60 Pro
Рассказываем и показываем.
В китайской социальной сети Weibo опубликованы новые живые фото смартфонов HONOR 60 и HONOR 60 Pro. Устройства демонстрируются бок о бок, что позволяет увидеть разницу между ними. Внешне, будем честны, они почти одинаковые.
В чем же разница?
- У HONOR 60 Pro изогнутые углы, как снизу, так и сверху.
- Рамки у HONOR 60 Pro тоньше.
- HONOR 60 Pro чуть выше, но ширина у него такая же, как у HONOR 60.
Технически гаджеты тоже будут схожи. Но у HONOR 60 Pro будет более продвинутая камера и, вероятно, более быстрая зарядка.
Смартфоны, напомним, представят уже завтра.
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