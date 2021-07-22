Чем отличаются российские вакцины (в виде сказки)

Отличие КовиВак от ГамКовидВак (Спутник V) простыми словами.

Эта история написана в сказочной форме абсолютно реальным врачем Юлией Телковой (ниже ее фото), которая сейчас работает в самом сердце российской столицы в центре вакцинации, организованном внутри московского “Гостиного Двора”. По размерам это один из самых больших центров вакцинации в Европе, который открыл в начале июля мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта история опубликована с разрешения автора, ну а ссылку на оригинал найдете в самом конце текста.

Сказка начинается

Давным давно жило-было одно большое царство-государство. И было в нем множество маленьких и больших городов. Города были разные, некоторые процветающие. Все жители в нем на ЗОЖе были, бегали по утрам, водой холодной обливались, в рот что попало не тянули. А некоторые были обычные, в меру пьющие, что попало жующие… в общем разные все были, но в целом государство было приличное. Пару раз в году, а то и почаще нападали на государство наше различные “силы заморские” (гриппосяки, аденовирусяки, ротовирусяки и прочая нечисть).

Нападать они давно начали, поначалу Наши вообще не знали как защищаться, потом присмотрелись к их боевым искусствам, начали отпор давать. Потом в плен взяли некоторых, пытали долго и с полумертвыми в спарингах научились их приемчикам. Так и жили не тужили долгое время и все привыкли к этим набегам.

Но однажды случилось страшное. В одном “заморском государстве” появилось войско, которое обладало силой невиданной ранее. У них вместо лука и стрел, от которых у наших давно были щиты разработаны, были на вооружении летучие мыши дрессированные, которые по команде нападали на наших и сильно кусались. А на военной форме у них нашивки в виде короны были, (оттого их и прозвали “короноваными”).

И от неожиданности такой многие города пали. Те, где народ поздоровее был, смогли раны от укусов мышиных залечить и дать отпор войску, а вот некоторые, где хиленький народец — были полностью захвачены. Тут Глава нашего королевства обеспокоился серьезно потерями, собрал учёные умы и решили они выработать несколько тактик!

Один из старейших учёных умов (Ковиваков) предложил по старинке действовать — взять в плен побольше “коронованых”, долго пытать их, до полусмерти, чтоб сил только на пару вздохов осталось, мышам зубы вырвать, чтоб кусать не смогли и отправить эту полудохлую армию по городам, чтоб все могли их как следует рассмотреть, запомнить и потренироваться на них — как следует от мышей уворачиваться.

И все бы хорошо, но на взятие в плен большого количества “коронованых” да на пытки время нужно, а сроки поджимают.

Тогда ещё один учёный ум (Спутников) рассказал главе государства о своих новейших разработках в области военного ремесла (которые он так-то много лет проводил) и предложил следующий вариант: взять ранее плененных аденовирусяков (благо их толпами по тюрьмам чалилось) и переодеть их в форму “коронованых”. Дать им в руки мышей беззубых и отправить векторно (читай — целенаправленно) по городам!

Жители городов придут в полную (или неполную — смотря какие жители) боеготовность, с дохлыми аденовирусяками им даже и справляться не придется, у тех сил хватит лишь на то, чтоб в город зайти, мышей занести, да и умереть благородно. А вот форму их новую рассмотреть и запомнить все смогут, да и от мышей летучих, но беззубых, научатся уворачиваться!

А уж потом, если полчища заморские действительно нападут — то наши уже на стороже будут и смогут отпор дать. На том и порешили. И запустили эти два плана в разработку. Потом конечно были в городах протесты и демонстрации, недовольство такими “подставами”, но это уже совсем другая история …

А теперь серьезно про отличия КовиВак от ГамКовидВак (Спутник V)

Вакцина КовиВак (она же в простонародье “чумаковская”) сделана по старинному принципу: выделен вирус у переболевшего (коронавирус), он инактивирован (удалена часть вируса, отвечающая за размножение). А значит вызвать заболевание не может и эти “полумертвые тела” вводят, чтобы организм вырабатывал к ним антитела и был готов к встрече с “живыми” вирусами. Спутник V (он же ГамКовидВак, он же “гамалеевский”, он же векторная вакцина). Препарат создан на основе Аденовируса человека, который уже много лет изучен вдоль и поперек. В геном аденовируса для вакцины от COVID-19 методами генной инженерии внесли несколько изменений. Во-первых, его лишили возможности размножаться в клетках, поэтому он может только доставить генетический материал в клетку (это и есть векторное свойство), а заразить человека ОРВИ — нет. Во-вторых, вставили в геном аденовируса ген S-белка коронавируса (белок, отвечающий за его связывание с клетками человека – то есть одежда, по которой организм распознает вирус), в ответ на который в организме вырабатываются антитела.

Оригинал сказки можно найти в Instagram-аккаунте автора – вот здесь.

Кстати, официальный документ по сравнительным характеристикам вакцин Гам-ковид-Вак, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и ковиВак найдете в этом PDF-документе (там много текста).

P.S. От себя лично и от лица нашего проекта хочу сказать огромное спасибо всем врачам, которые помогают бороться с ковидом и лично врачу Юле Телковой!

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