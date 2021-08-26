Чем Redmi 10 лучше Redmi 9? 10 преимуществ нового бюджетного хита

Рассказывает сама Xiaomi.

Redmi 10 у нас полюбят. Как полюбили Redmi 9 ранее. И ведь, правда, есть за что. Тот самый случай, когда много смартфона за мало денег. И Redmi 10 действительно новый. Он куда круче предшественника.

Чем?

Вот 10 преимуществ:

Основная камера с главным сенсором на 50 Мп (Было 13 Мп). Экран частотой обновления 90 Гц (было 60 Гц). Дактилоскопический датчик сбоку (был сзади). Чип Helio G88 (был Helio G80). AdaptiveSync (адаптивная кадровая частота, у Redmi 9 не было). Реверсивная зарядка на 9 Вт (у Redmi 9 реверсивной зарядки не было). Блок питания на 22,5 Вт (раньше было на 10 Вт). Двойные динамики (был один). 4 или 6 ГБ ОЗУ (было 3 или 4 ГБ). 64 или 128 ГБ флеш-памяти (было 32 или 64 ГБ).

Более чем, да?

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