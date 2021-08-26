Чем Redmi 10 лучше Redmi 9? 10 преимуществ нового бюджетного хита
Рассказывает сама Xiaomi.
Redmi 10 у нас полюбят. Как полюбили Redmi 9 ранее. И ведь, правда, есть за что. Тот самый случай, когда много смартфона за мало денег. И Redmi 10 действительно новый. Он куда круче предшественника.
Чем?
Вот 10 преимуществ:
- Основная камера с главным сенсором на 50 Мп (Было 13 Мп).
- Экран частотой обновления 90 Гц (было 60 Гц).
- Дактилоскопический датчик сбоку (был сзади).
- Чип Helio G88 (был Helio G80).
- AdaptiveSync (адаптивная кадровая частота, у Redmi 9 не было).
- Реверсивная зарядка на 9 Вт (у Redmi 9 реверсивной зарядки не было).
- Блок питания на 22,5 Вт (раньше было на 10 Вт).
- Двойные динамики (был один).
- 4 или 6 ГБ ОЗУ (было 3 или 4 ГБ).
- 64 или 128 ГБ флеш-памяти (было 32 или 64 ГБ).
Более чем, да?
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