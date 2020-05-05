Чем удивят будущие смартфоны? Нас ждет «незаметная» инновация

Но в айфонах она вряд ли будет.



Главные технологические фишки смартфонов в 2020 году уже определены — сверхплавные дисплеи и поддержка 5G. Прямо сейчас ведущие производители работают над следующими большими инновациями. Одно из самых впечатляющих нововведений, которое начнет активно появляться в смартфонах в следующем году, будет буквально невидимым.

Речь идет об интеграции фронтальной камеры в экран смартфона. Сразу несколько производителей запатентовали собственные технологии, позволяющие разместить «фронталку» под дисплеем.

Последнюю такую технологию зарегистрировала компания Xiaomi. По задумке инженеров компании, небольшая область экрана будет прозрачной. Расположенная под ней фронтальная камера сможет получать достаточно света для того, чтобы делать качественные снимки.

Сейчас Xiaomi тестирует новую технологию совместно с другим крупным производителем Oppo. Аналогичные разработки есть и других ведущих брендов, некоторые из которых ранее демонстрировались на выставках электроники.

Правда, у всех прототипов была проблема с количеством попадаемого в объектив света. Из-за этого снимки зачастую оказывались темными. Ожидается, что инженеры разберутся с этой особенностью уже скоро и первые смартфоны с незаметными интегрированными в экран фронтальными камерами выйдут в 2021 году.

Интересно, как на это будет реагировать компания Apple. Известно, что даже в iPhone 12 она не сможет избавиться от широкой верхней рамки. Причина в том, что на рамке находятся компоненты системы камер TrueDepth. Она отвечает за инновационную технологию распознавания лица Face ID, скопировать которую конкуренты Apple больше не пытаются из-за сложности.

Или Apple придумает что-то другое?

Источник: LGD, Bloha.ru.

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