Черная пятница наступила — 5 крутых смартфонов дешевле 10 000 рублей

Скидки, самое время брать.

Сегодня черная пятница. И ритейлеры готовы порадовать нас многочисленными скидками — реальными, а не «бумажными». Нужен недорогой смартфон дешевле 10 тысяч рублей? Что же, ближайшие дни — лучшее время для того, чтобы его приобрести.

Заглянем в магазины.

Huawei Y7 с 64 ГБ флэш-памяти — 9990 рублей

Заходим к «Билайну». Именно там продается этот замечательный смартфон с большим 6,26-дюймовым дисплеем. За свои деньги — топ. Основная камера тут двойная — на 13+2 Мп. Селфи-камера 8-мегапиксельная. Памяти много, но если 64 ГБ вам мало, расширить хранилище можно до 512 ГБ с помощью карты microSD.

Honor 9S с накопителем на 32 ГБ – 6990 рублей

Еще один «подарок» в онлайн-магазине «Билайн». Яркий, стильный и довольно компактный Honor 9S — за семь тысяч это настоящая находка. У него 5,45-дюймовый экран, 32 ГБ флэш-памяти, 2 ГБ ОЗУ, основная камера на 8 МП и 5-мегапиксельная селфи-камера. Имеет довольно большую батарею на 3020 мА*ч — работает долго и не тормозит.

Realme C3 с 64 ГБ флэш-памяти — 9990 рублей

Еще один смартфон с современной начинкой, который стоит меньше десятки. У Realme C3 современный процессор Helio G70, 3 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и большой 6,52-дюймовый дисплей. Основная камера тут тройня — на 12+2+2 МП. Фронтальная камера 5-мегапиксельная.

Oppo A12 c накопителем на 32 ГБ — 7990 рублей

6,22-дюймовый экран, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, камера на 13+2 МП и, главное, гигантский аккумулятор на 4230 мА*ч (айфону и не снилось). И все это в стильном корпусе. Бегом в магазин!

ZTE Blade A5 с накопителем на 32 ГБ — 6990 рублей

Недорогой 6-дюймовый смартфон с 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 13+2 МП и довольно солидной батареей емкостью 3200 мА*ч. За семь тысяч — отличный выбор.

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