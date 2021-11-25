Черная пятница от OPPO: скидки на смартфоны и не только

Акция невиданной щедрости.

Компания OPPO сообщает о начале распродажи своих устройств в честь Черной пятницы. Со скидками девайсы можно приобрести в фирменных магазинах производителя.

Какие смартфоны предлагаются со скидкой?

С 26 по 28 ноября топовый OPPO Find X2 стоит 62 990 рублей (минус 10 тысяч);

стоит (минус 10 тысяч); С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Buds можно купить за 1990 рублей ;

можно купить за ; С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Air можно купить за 3490 рубле й;

можно купить за й; С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Free2 можно купить за 4990 рублей .

А еще вы сможете взять смартфоны со скидками на Aliexpress:

OPPO A54 до 30 ноября продается за 11 651 рубль ;

до 30 ноября продается за ; OPPO A74 до 30 ноября продается за 13 991 рубль .

Кроме того, до 28 ноября на OPPO Reno5 и Reno5 действуют скидки в размере 5000 рублей. Их можно купить за 24 990 и 22 190 рублей соответственно.

Спешите!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)