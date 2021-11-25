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Черная пятница от OPPO: скидки на смартфоны и не только

25 Ноя, 2021

Черная пятница от OPPO: скидки на смартфоны и не только

Акция невиданной щедрости.

Компания OPPO сообщает о начале распродажи своих устройств в честь Черной пятницы. Со скидками девайсы можно приобрести в фирменных магазинах производителя.

oppo reno6

Какие смартфоны предлагаются со скидкой?

  • С 26 по 28 ноября топовый OPPO Find X2 стоит 62 990 рублей (минус 10 тысяч);
  • С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Buds можно купить за 1990 рублей;
  • С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Air можно купить за 3490 рублей;
  • С 26 по 28 ноября наушники OPPO Enco Free2 можно купить за 4990 рублей.

А еще вы сможете взять смартфоны со скидками на Aliexpress:

  • OPPO A54 до 30 ноября продается за 11 651 рубль;
  • OPPO A74 до 30 ноября продается за 13 991 рубль.

Кроме того, до 28 ноября на OPPO Reno5 и Reno5 действуют скидки в размере 5000 рублей. Их можно купить за 24 990 и 22 190 рублей соответственно.

Спешите!

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