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Черная пятница от Xiaomi — смартфоны и не только со скидками в 5000 рублей

22 Ноя, 2021

Черная пятница от Xiaomi — смартфоны и не только со скидками в 5000 рублей

Спешим!

Компания Xiaomi проводит акцию невиданной щедрости в честь Черной пятницы в своем фирменном интернет-магазине Mi.com. Она уже началась. Завершится же 28 ноября. Вы можете купить товары со скидками в размере 5 тысяч рублей! На что? Рассказываем.

Смартфоны Mi 11T Pro и Mi 11T

Например, на великолепный смартфон Xiaomi 11T. Он теперь стоит на 5000 меньше, меньше 40 тысяч. Кроме того, при покупке гаджета предлагаются беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro всего за рубль.

Также со скидкой в размере 5000 рублей отдают Xiaomi 11 Lite 5G NE (8/256 ГБ). В подарок (за символический рубль) дарят смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Тем, кому нужен хороший робот-пылесос, рекомендуем обратить внимание на Mi Robot Vacuum Mop. На скидках он оценивается в 15 990 рублей вместо 20 990.

Весь ассортимент товаров на скидках вы можете найти в официальном онлайн-магазине Xiaomi.

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