Черная пятница от Xiaomi — смартфоны и не только со скидками в 5000 рублей

Спешим!

Компания Xiaomi проводит акцию невиданной щедрости в честь Черной пятницы в своем фирменном интернет-магазине Mi.com. Она уже началась. Завершится же 28 ноября. Вы можете купить товары со скидками в размере 5 тысяч рублей! На что? Рассказываем.

Например, на великолепный смартфон Xiaomi 11T. Он теперь стоит на 5000 меньше, меньше 40 тысяч. Кроме того, при покупке гаджета предлагаются беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro всего за рубль.

Также со скидкой в размере 5000 рублей отдают Xiaomi 11 Lite 5G NE (8/256 ГБ). В подарок (за символический рубль) дарят смарт-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Тем, кому нужен хороший робот-пылесос, рекомендуем обратить внимание на Mi Robot Vacuum Mop. На скидках он оценивается в 15 990 рублей вместо 20 990.

Весь ассортимент товаров на скидках вы можете найти в официальном онлайн-магазине Xiaomi.

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