«Черная пятница» с HONOR — скидки на смартфоны и не только с 19 по 30 ноября
Спешим!
HONOR сообщает о старте специальных скидок в рамках ежегодной акции «Черная пятница». Все начинается уже сегодня и завершится 30 ноября. Снижение стоимости существенное, до 7 тысяч рублей. Купить можно не только смартфоны, но лэптопы и носимую электронику.
К примеру потрясающий HONOR 50 можно купить дешевле на 4500 рублей. А на среднебюджетный HONOR 50 Lite стоимость снижена на 2 тысячи. Берем тут! Цены указаны уже со скидками.
- HONOR 50 с 6/128 ГБ — 31 490 рублей
- HONOR 50 с 8/128 ГБ — 35 990 рублей.
- HONOR 50 с 8/256 ГБ — 40 490 рублей.
- HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 19 990 рублей.
Кроме того, со скидками отдают ноутбуки. Речь идет о лэптопах HONOR MagicBook 14 и 15 на базе AMD Ryzen 5 3500U. Первый отдают со скидкой в размере 7000 рублей. Второй подешевел на 3000. Также можно взять HONOR MagicBook Pro c AMD Ryzen 5 4600H со скидкой в 6000 рублей.
Наконец со скидкой в 5000 рублей предлагают:
Что еще?
- Умные часы HONOR Watch ES со скидкой 500 рублей
- Умные часы HONOR MagicWatch 2 со скидкой 1000 рублей
Кроме того, на скидках следующие популярные гаджеты:
- Беспроводные наушники премиум класса HONOR Magic Earbuds (минус 50%)
- Беспроводные наушники HONOR Earbuds 2 Lite (минус 500 рублей)
- Фитнес браслет с функцией проверки сатурации HONOR Band 6 (минус 500 рублей)
Все акции доступны по ссылке.
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