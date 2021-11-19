«Черная пятница» с HONOR — скидки на смартфоны и не только с 19 по 30 ноября

Спешим!

HONOR сообщает о старте специальных скидок в рамках ежегодной акции «Черная пятница». Все начинается уже сегодня и завершится 30 ноября. Снижение стоимости существенное, до 7 тысяч рублей. Купить можно не только смартфоны, но лэптопы и носимую электронику.

К примеру потрясающий HONOR 50 можно купить дешевле на 4500 рублей. А на среднебюджетный HONOR 50 Lite стоимость снижена на 2 тысячи. Берем тут! Цены указаны уже со скидками.

Кроме того, со скидками отдают ноутбуки. Речь идет о лэптопах HONOR MagicBook 14 и 15 на базе AMD Ryzen 5 3500U. Первый отдают со скидкой в размере 7000 рублей. Второй подешевел на 3000. Также можно взять HONOR MagicBook Pro c AMD Ryzen 5 4600H со скидкой в 6000 рублей.

Наконец со скидкой в 5000 рублей предлагают:

Что еще?

Кроме того, на скидках следующие популярные гаджеты:

Все акции доступны по ссылке.

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