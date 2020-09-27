Черный список телефонных номеров, на которые лучше не отвечать и не перезванивать
Телефонный спам достал.
Телефонные мошенники в 2020-м сильно активизировались. Вряд ли в России найдется владелец телефона, которому бы не предложили с незнакомого номера навязчивые и в большинстве случаев ненужные ему услуги. Я не говорю уже о мошенниках, которые звонят и сообщают о якобы недавнем денежном переводе с вашей карты, который вы не совершали и тд и тп.
Наша редакция тоже получает много таких звонков. Нас это достало и поэтому мы решили создать свой черный список телефонных номеров, с которых заведомо звонят мошенники и спамеры.
Кто-то, читая это, скажет – а не проще ли заблокировать спам-звонки в настройках своего оператора связи? Тем более мы сами писали как это делается. Метод рабочий, но не все могут себе позволить блокировать неизвестные входящие номера. Для кого-то, например, работающих в сферах продаж, каждый входящий звонок ценен. Да и телефонные мошенники стали гораздо умнее и чаще меняют номера телефонов, с которых названивают своим жертвам.
Черный список телефонных номеров мошенников
- +74953740142
- +74953741758
- +74995861301
- +74995860591
- +74995861296
- +74953741652
- +74950097648
- +74992166013
- +7 (800) 222-04-80 (прислал Ferrum)
- Присылайте нам новый номер – добавим в список.
Пишите в комментарии или присылайте на e-mail black@bloha.ru телефоны мошенников, а также телефонные номера, с которых звонят и навязывают ненужные вам услуги. И мы будем добавлять их на сайт в эту тему.
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спасибо, добавили