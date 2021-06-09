Чертеж и габариты iPhone 13 Pro — он толще, чем iPhone 12 Pro

Размеры премиального айфона.

Китайские источники сегодня опубликовали чертеж будущего iPhone 13 Pro. Сослались они на авторитетных инсайдеров из социальной сети Weibo (Поднебесный аналог Twitter). Так вот, длина нового айфона про такая же, как и у нынешнего. Ширина тоже не изменилась. Единственная разница — iPhone 13 Pro потолстел.

Насколько?

Без учета выступа модуля задней камеры его толщина равна 0,753 см. У предшественника, напомним, 0,74 см. Длина и ширина одинаковые — 14,67 и 7,15 см соответственно. А что с диаметром датчиков основной камеры? У Айфон 13 Pro он равен 1,7 см.

Челка, судя по чертежу, чуточку меньше. Но все-равно довольно большая.

Что почитаем?

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