Чип Face ID в iPhone 13 станет меньше
Apple круто сэкономит.
Издание DigiTimes опубликовало интересный отчет. Он касается планов Apple на iPhone 13.
Согласно DigiTimes, новый айфон получит уменьшенный чип Face ID. Размер компонента сократится от 40% до 50%.
Благодаря этому в корпусе будет больше места. Кроме того, снизятся производственные затраты Apple.
Компактный Face ID позволит избавиться от огромного выреза. Также Apple может немного улучшить модуль.
Обновленный Face ID появится и в iPad Pro. В моделях, представленных после выхода iPhone 13.
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