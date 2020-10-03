Чипсет A14 Bionic — король производительности

Быстрее Exynos 1000 и Snapdragon 875.

Портал Wccftech, сославшись на авторитетного инсайдера под ником Ice Universe, публикует результаты тестирования новейшего чипсета A14 Bionic от Apple в популярном бенчмарке Geekbench.

Итог следующий — A14 далеко впереди всех существующих конкурентов, а также показывает лучшие результаты, чем будущие флагманские SoC от Samsung и Qualcomm, Exynos 1000 и Snapdragon 875 соответственно.

В одноядерном тесте он набрал рекордные 1583 балла, а в многоядерном — 4198 баллов. Тестировался чипсет внутри планшета iPad Air 4 с 4 ГБ оперативной памяти и установленной iOS 14.0.1.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW — Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2020

Для сравнения, у Exynos 1000 всего 1302 балла в одноядерном тесте и 4250 баллов (тут A14 уступает) — в многоядерном. У Snapdragon 875 следующие показатели — 1159 и 4090 баллов.

А что, если сравнить A14 с A13? У чипсета, который лежит в основе линейки iPhone 11, 1337 баллов в одноядерном тесте и 3589 баллов — в многоядерном. Максимальный результат у Snapdragon 865 (внутри смартфона OnePlus 8) — 892 и 3281 балл.

Таким образом, прогнозы по поводу слабой производительности A14 не подтверждаются. Ожидаем выдающихся результатов в тестах и от модельного ряда iPhone 12 — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Напомним, что официальная презентация четырех новых айфонов должна состояться 13 октября.

Источник: Wccftech

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