Чипсет A14 Bionic — король производительности

Быстрее Exynos 1000 и Snapdragon 875.

Портал Wccftech, сославшись на авторитетного инсайдера под ником Ice Universe, публикует результаты тестирования новейшего чипсета A14 Bionic от Apple в популярном бенчмарке Geekbench.

Итог следующий — A14 далеко впереди всех существующих конкурентов, а также показывает лучшие результаты, чем будущие флагманские SoC от Samsung и Qualcomm, Exynos 1000 и Snapdragon 875 соответственно.

В одноядерном тесте он набрал рекордные 1583 балла, а в многоядерном — 4198 баллов. Тестировался чипсет внутри планшета iPad Air 4 с 4 ГБ оперативной памяти и установленной iOS 14.0.1.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW

— Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2020