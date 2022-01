Чипсет A16 Bionic уже готов и это 4-нанометровая SoC

Что изменилось?

Портал Wccftech, сославшись на инсайдера под ником Shadow_Leak, пишет, что разработка чипсета A16 Bionic уже завершена. Эта SoC ляжет в основу линейки iPhone 14.

Производить однокристальную систему будут на заводах TSMC. Но стоимость контракта сильно выросла. В эпоху пандемии, экономического кризиса, вездесущего дефицита и жутких проблем с логистикой, Apple пришлось заплатить астрономическую сумму, чтобы TSMC выделила ей линии для производства 4-нанометровых SoC. Массовое производство A16 Bionic начнется в ближайшие месяцы.

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲's Self-developed New-generation 𝗔16 Processor has completed the design and finalization.

Apple accepted the Price Increased package to take down 𝗧𝗖𝗠𝗖's 120,000-150,000 4𝗻𝗺 Production Capacity.

— Sam (@Shadow_Leak) January 17, 2022