Чипсет A16 Bionic уже готов и это 4-нанометровая SoC

Что изменилось?

Портал Wccftech, сославшись на инсайдера под ником Shadow_Leak, пишет, что разработка чипсета A16 Bionic уже завершена. Эта SoC ляжет в основу линейки iPhone 14.

Производить однокристальную систему будут на заводах TSMC. Но стоимость контракта сильно выросла. В эпоху пандемии, экономического кризиса, вездесущего дефицита и жутких проблем с логистикой, Apple пришлось заплатить астрономическую сумму, чтобы TSMC выделила ей линии для производства 4-нанометровых SoC. Массовое производство A16 Bionic начнется в ближайшие месяцы.

𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲's Self-developed New-generation 𝗔16 Processor has completed the design and finalization. Apple accepted the Price Increased package to take down 𝗧𝗖𝗠𝗖's 120,000-150,000 4𝗻𝗺 Production Capacity. — Sam (@Shadow_Leak) January 17, 2022

К слову, TSMC подняла цены и на 5-нанометровые SoC. На сколько? На 3 цента за каждую. Сколько заплатят купертиновцы за 4-нанометровые чипы, не уточняется.

Для нас с вами, конечных потребителей, это важно, так как в результате могут вырасти цены на новые айфоны.

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