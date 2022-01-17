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Чипсет A16 Bionic уже готов и это 4-нанометровая SoC

17 Янв, 2022

Чипсет A16 Bionic уже готов и это 4-нанометровая SoC

Что изменилось?

Портал Wccftech, сославшись на инсайдера под ником Shadow_Leak, пишет, что разработка чипсета A16 Bionic уже завершена. Эта SoC ляжет в основу линейки iPhone 14.

Производить однокристальную систему будут на заводах TSMC. Но стоимость контракта сильно выросла. В эпоху пандемии, экономического кризиса, вездесущего дефицита и жутких проблем с логистикой, Apple пришлось заплатить астрономическую сумму, чтобы TSMC выделила ей линии для производства 4-нанометровых SoC. Массовое производство A16 Bionic начнется в ближайшие месяцы.

К слову, TSMC подняла цены и на 5-нанометровые SoC. На сколько? На 3 цента за каждую. Сколько заплатят купертиновцы за 4-нанометровые чипы, не уточняется.

Для нас с вами, конечных потребителей, это важно, так как в результате могут вырасти цены на новые айфоны.

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