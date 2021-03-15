Чистое безумие: iPhone 12 Pro встроили в слиток золота
Новинка называется GOLDPHONE.
Вы наверняка слышали о Caviar. Это известная российская компания, которая выпускает роскошные версии смартфонов. То бриллиантами украсит, то еще чем.
Впрочем, Caviar пошла дальше. Она взяла слиток золота и добавила внутрь iPhone 12 Pro. Как тебе такое, Илон Маск?
Золото отменное – 999,9 пробы. Его ровно 1 кг, без погрешностей. iPhone 12 Pro рабочий – можно пользоваться. Хотя в руках, вероятно, держать тяжело.
Цена способна смутить – 10 750 000 рублей за модель со 128 ГБ памяти. За вариант на 256 ГБ просят 10 770 000 рублей. Хотите 512 ГБ места? Готовьте 10 795 000 рублей.
Желающим купить – лучше поспешить. Серия ограниченная, Caviar предлагает всего 7 штук. Заказ будет доставлен курьером в любую часть мира.
Источник: caviar-phone.ru
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