CHOICE Earbuds X – беспроводные долгоиграющие наушники за 2990 руб. от HONOR. С шумодавом!

Работают 28 часов с учетом подзарядки от чехла-аккумулятора.

Наушники радуют системой активного шумоподавления во время телефонных звонков, а также приятным дизайном и чистым белоснежным цветом. Если в них слушать музыку, но заряда хватит на 6 часов, ну а потом можно будет поместить наушники в чехол-аккумулятор и снова использовать. Если чехол-аккумулятор был предварительно заряжен до 100%, то с учетом подзарядок время работы наушников можно растянуть до 28 часов, то есть более суток.

Особенности наушников CHOICE Earbuds X

Поддерживают Bluetooth 5.2.

Вес каждого наушника составляет всего 4,3 грамма!

Длина каждого наушника всего 3,3 см.

Поддерживает сенсорное управление для воспроизведения музыки.

Поддерживает голосовое управление (управление голосовым помощником).

Сконструированы со степенью защиты IPX4 (выдержат капли дождя и пота).

Имеют двойные микрофоны, которые по время разговора подавляют внешние шумы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Есть отдельный игровой режим (для активации нажмите на оба наушника одновременно и удерживайте в течение 3 секунд).

Поддерживает музыку в формате AAC.

Цена наушников CHOICE Earbuds X

Официальная розничная цена составляет 2 990 рублей. В продаже с 10 декабря 2021.

Доступны в цветах “ледяной белый” и “полночный черный”.

Где купить

В интернет-магазине HONOR или в фирменных розничных магазинах HONOR в Москве и других городах России.

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