CHOICE Earbuds X – беспроводные долгоиграющие наушники за 2990 руб. от HONOR. С шумодавом!
Работают 28 часов с учетом подзарядки от чехла-аккумулятора.
Наушники радуют системой активного шумоподавления во время телефонных звонков, а также приятным дизайном и чистым белоснежным цветом. Если в них слушать музыку, но заряда хватит на 6 часов, ну а потом можно будет поместить наушники в чехол-аккумулятор и снова использовать. Если чехол-аккумулятор был предварительно заряжен до 100%, то с учетом подзарядок время работы наушников можно растянуть до 28 часов, то есть более суток.
Особенности наушников CHOICE Earbuds X
- Поддерживают Bluetooth 5.2.
- Вес каждого наушника составляет всего 4,3 грамма!
- Длина каждого наушника всего 3,3 см.
- Поддерживает сенсорное управление для воспроизведения музыки.
- Поддерживает голосовое управление (управление голосовым помощником).
- Сконструированы со степенью защиты IPX4 (выдержат капли дождя и пота).
- Имеют двойные микрофоны, которые по время разговора подавляют внешние шумы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
- Есть отдельный игровой режим (для активации нажмите на оба наушника одновременно и удерживайте в течение 3 секунд).
- Поддерживает музыку в формате AAC.
Цена наушников CHOICE Earbuds X
Официальная розничная цена составляет 2 990 рублей. В продаже с 10 декабря 2021.
Доступны в цветах “ледяной белый” и “полночный черный”.
Где купить
В интернет-магазине HONOR или в фирменных розничных магазинах HONOR в Москве и других городах России.
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