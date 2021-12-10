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CHOICE Earbuds X – беспроводные долгоиграющие наушники за 2990 руб. от HONOR. С шумодавом!

10 Дек, 2021

CHOICE Earbuds X – беспроводные долгоиграющие наушники за 2990 руб. от HONOR. С шумодавом!

Работают 28 часов с учетом подзарядки от чехла-аккумулятора.

Наушники радуют системой активного шумоподавления во время телефонных звонков, а также приятным дизайном и чистым белоснежным цветом. Если в них слушать музыку, но заряда хватит на 6 часов, ну а потом можно будет поместить наушники в чехол-аккумулятор и снова использовать. Если чехол-аккумулятор был предварительно заряжен до 100%, то с учетом подзарядок время работы наушников можно растянуть до 28 часов, то есть более суток.

Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X

Особенности наушников CHOICE Earbuds X

  • Поддерживают Bluetooth 5.2.
  • Вес каждого наушника составляет всего 4,3 грамма!
  • Длина каждого наушника всего 3,3 см.
  • Поддерживает сенсорное управление для воспроизведения музыки.
  • Поддерживает голосовое управление (управление голосовым помощником).
  • Сконструированы со степенью защиты IPX4 (выдержат капли дождя и пота).
  • Имеют двойные микрофоны, которые по время разговора подавляют внешние шумы с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
  • Есть отдельный игровой режим (для активации нажмите на оба наушника одновременно и удерживайте в течение 3 секунд).
  • Поддерживает музыку в формате AAC.

HONOR CHOICE Earbuds X - беспроводные наушники

Цена наушников CHOICE Earbuds X

Официальная розничная цена составляет 2 990 рублей. В продаже с 10 декабря 2021.

Доступны в цветах “ледяной белый” и “полночный черный”.

 Где купить

В интернет-магазине HONOR или в фирменных розничных магазинах HONOR в Москве и других городах России.

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