Chrome оптимизировали под M1, браузер стал работать на 80% быстрее

В Google уже добавили поддержку новых чипов.

Google обновили свой браузер Chrome для новых ПК и ноутбуков на базе M1. Теперь новые MacBook Air, MacBook Pro или Mac Mini работают с приложением на 80% быстрее, чем раньше.

Сотрудники компании Ars Technica уже провели неплохую серию тестов с применением таких программ, как Speedometer 2.0, JetStream2 и Motion Mark 1.1. Во всех случаях версия для M1 работала на порядок быстрее.

Например, в Speedometer 2.0 M1 Chrome удалось набрать 210 баллов, когда старая версия набирала 116 баллов. В тесте Jetstream 2 M1 Chrome получил 156,9 против 93,1 в обычной. В случае с Motion Mark 1.1 M1 результат составил 726,4 очков, когда в стандартной версии это показатель составит 435,7 баллов.

Таким образом, Chrome для M1 стал работать на 66-81% быстрее в сравнении с обычной версией. Скачать новую версию браузера можно на официальной странице, предварительно выбрав пункт «Mac с Apple Chip»

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