Chrome спасет пользователей от вредоносных запросов
Уже в следующей версии.
В новой версии браузера Google Chrome 84.0 появится система блокировки нежелательных и вредоносных запросов от сайтов. Chrome начнет автоматически блокировать запросы на уведомления со скрытыми условиями и переадресацией на другие сайты.
Новая версия Chrome будет более пристально относиться к запросам сайтов на отправку уведомлений. Такие запросы посылают как обычные сайты, так и вредоносные, в том числе с целью кражи личных данных пользователей.
С запуском обновления Chrome 84.0 браузер начнет определять вредоносные запросы и блокировать их появление. Блокировке будут подлежать запросы на отправку уведомлений со скрытыми условиями и с переадресацией на другие сайты.
В десктопной версии браузера нежелательные запросы будут блокироваться в фоновом режиме. О блокировке будет сигнализировать только специальная иконка, появляющаяся возле адресной строки. В мобильной версии Chrome блокировка вредоносных запросов будет сопровождаться оповещением.
Источник: Chromium.
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