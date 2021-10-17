Что Apple покажет на презентации 18 октября — MacBook Pro, AirPods 3, Mac mini и не только

Все, что может быть в одном месте.

Уже завтра состоится презентация Apple, вторая большая осенняя. Ниже мы собрали все, что могут на ней показать. Ну и в конце расскажем о том, чего там точно ждать не стоит.

Поехали!

MacBook Pro — 100%

Новые MacBook Pro продемонстрируют точно. Сомнений нет. Главные нововведения: чипы M1X (или даже M2), дисплеи mini-LED с челкой и тонкие рамки.

Что еще? Увеличенное разрешение экранов (3024 на 1964 пикселя у 14-дюймовой модели и 3456 на 2234 пикселя у 16-дюймовой). Скорее всего будут разъем MagSafe, слот для карт SD и HDMI. Объем ОЗУ вырастет до 64 ГБ (максимум).

macOS Monterrey — 100%

Вероятно, как раз завтра и будет выпущена финальная версия данной ОС.

AirPods 3 — 85%

Ждем, что Apple покажет новое поколение своих беспроводных наушников. Вероятность этого высока. Внешне новинка напомнит AirPods Pro, но будет лишена шумодава.

Mac mini — 50 на 50

Такой анонс не исключен, хотя вероятность тут далеко от 100%. Если все-таки устройство покажут, оно точно будет сильно отличаться от предыдущего поколения. И внутри, и внешне. Основой станет все тот же M1X.

Новый Mac Pro — 10%

Устройство в более компактном корпусе и на базе ARM-процессора точно находится в разработке. И в нормальное время вероятность его выхода была бы 100%. Но сейчас пандемия и нехватка компонентов в отрасли. Так что шанс крайне невелик.

Чего точно не будет?

Мы не увидим новые MacBook Air. Их ждем уже в следующем году.

То же касается нового iMac.

Не покажут AirPods Pro 2.

И, наконец, на презентации точно не будет HomePod+Apple TV (гибридная система).

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