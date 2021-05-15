Что Apple покажет на WWDC 2021? iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8, macOS 12 и кое-что еще

7 июня нас ждет много интересного.

WWDC 2021 начнется уже 7 июня. Что именно покажут нам купертиновцы? Традиционно много интересного. Особенно для тех, кто ждет новые ОС от Apple. Но не операционными системами едиными.

Что еще?

Вот это мы увидим совершенно точно. Уверенность 100%!

iOS 15 : та самая революционная iOS, о которой мы не устаем писать на нашем сайте. Множество нововведений, новые фишки и возможности. iPadOS 15 : та же iOS 15, только с оптимизацией под большие дисплеи планшетов iPad. macOS 12 : более стабильная и производительная ОС для Маков. tvOS 15: улучшенная операционная система для медиаплеера Apple TV. watchOS 8 : от нее мы ждем новых функций, а также дополнительные прикольные циферблаты.

А вот эти устройства могут показать, а могут и нет.

Чип M1X или сразу M2 . M1 крут, но следующий будет еще круче. Возможно, что его покажут уже через месяц.

. M1 крут, но следующий будет еще круче. Возможно, что его покажут уже через месяц. HomePod + Apple T V, два в одном. Гибридное устройство — колонка плюс медиаплеер. Интересная штука была бы? Почему бы и не поверить, что ее создают.

V, два в одном. Гибридное устройство — колонка плюс медиаплеер. Интересная штука была бы? Почему бы и не поверить, что ее создают. AirPods 3 . Если их сейчас не покажут, то на WWDC 2021 наверняка.

. Если их сейчас не покажут, то на WWDC 2021 наверняка. Очки AR-реальности Apple Glass . Вероятность демонстрации этого гаджета на WWDC 2021 весьма высокая.

. Вероятность демонстрации этого гаджета на WWDC 2021 весьма высокая. iPad mini нового поколения . Также можем увидеть уже в июне.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)