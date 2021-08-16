Что Apple покажет в сентябре? iPhone 13, AirPods 3, Apple Watch Series 7, iPad mini 6, MacBook Pro 2021
Вещает Марк Гурман.
Аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал, какие устройства Apple покажет в сентябре. Не факт, что все эти девайсы мы увидим на том же мероприятии, где представят серию iPhone 13. Возможно, что в сентябре презентаций будет несколько.
Вот, собственно, чего ждет Гурман.
- Смартфоны Айфон 13, 13 мини, 13 Про, 13 Про Макс.
- Смарт-часы Apple Watch Series 7 с корпусом с углами в духе iPhone 12.
- TWS-наушники AirPods 3 (внешне напомнят AirPods Pro, но шумодава не будет).
- iPad mini 6 (с Touch ID в кнопке вкл/выкл). Дизайн в духе iPad Pro/iPad Air.
- MacBook Pro нового поколения (старт продаж в ноябре).
Что ждете больше всего?
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