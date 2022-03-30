Что будет, если Apple отключит App Store? В РФ планируют создать российский аналог для iOS

Получится ли?

Создатели NashStore для Android, российского аналого Google Play, всерьез задумываются о разработке российского магазина приложений и для iOS. Но возможно ли это?

Если честно, то мы сомневаемся. iOS закрытая ОС. В нынешних реалиях, очевидно, что потребуется джейлбрейк, но для новых айфонов, его, как известно, пока нет…

Впрочем, свет в конце туннеля есть. И он заключается вовсе не в гипотетическом NashStore для iOS. А в том, что в ЕС хотят принять закон, обязывающий Apple разрешить использование альтернативных магазинов приложений. И вот тогда все и правда решается. В этом случае отключение App Store будет почти по боку. Скачаем наши любимые приложения из альтернативных источников. Того же “НашСтора”.

ps: К слову, смартфон Android от сервисов Google зависим куда больше, чем смартфон на iOS. Android’фон буквально перестанет работать, а вот Айфон, напротив, продолжит. Просто загружать и обновляться ПО не удастся. Я был на Кубе, там как раз так. Ничего, в общем-то, страшного. Просто новые айфоны не активируешь и в App Store ничего не скачаешь.

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